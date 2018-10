V prádle ji uvidí maximálně doma v ložnici! Přítel Miss Švantnerové má na přehlídky v negližé vstup zakázán

Nikol Švantnerová na modní přehlídce Super.cz

"Přišel se pokochat, je to jedna z nejhezčích akcí. Dneska se přiznal, že mě skoro nepoznal s make-upem v asijském stylu. Poznal mě až prý podle chůze. Je určitě pyšný, Líbí se mu to," řekla Super.cz

Na přehlídku prádla ho ale doposud nepozvala. "Spodní prádlo ještě neviděl, plavky taky ne. To nehrozí. Nezvu ho a ani to neplánuji. Nestyděla bych se, ale nevím, jestli by to bylo jemu příjemné," dodala Švantnerová. ■