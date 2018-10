O tyhle přírodní čtyřky třetí nejkrásnější Češky na světové soutěži nepřijdou! Miss Earth promenádu v plavkách neruší

Tereza Křivánková Super.cz

"S návrhářkou Petrou Pilařovou jsme řešily, jak by měly ty finálové šaty vypadat. Snažily jsem se je udělat co nejvíce lesklé, třpytivé. Navíc jde o ekologicky orientovanou soutěž, tak věřím, že zaujme také to, že jsou z recyklovatelného materiálu," řekla Super.cz Křivánková.

S sebou veze patnáctery koktejlky a šest dlouhých rób. "Nakonec toho mám opravdu hodně. Věřím, že připravená jsem na měsíc na Filipínách dobře," usmívá se Česká Miss Earth.

Tereza na rozdíl od jiných světových soutěží nepřijde o promenádu v plavkách. Kampaň MeToo, kvůli které zrušili předvádění plavek jako první na Miss America, se Miss Earth nedotkla.

"Promenáda v plavkách je, navíc je promenáda v plážovém oblečení. Jsem za to ráda. Myslím, že plavky na takovou soutěž patří i vzhledem k tomu, že se pak holky chtějí věnovat modelingu. A tam je zapotřebí mít křivky. Není na škodu, když ukážou, že ty míry mají," dodala krásná Tereza. ■