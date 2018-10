Dcera Cindy Crawford ukázala kostnatý hrudník. Za extrémně hubenou postavu schytala kritiku

Kaia Gerber Profimedia.cz

Po náročném období, které modelka Kaia Gerber (17) strávila na fashion weeku v Paříži, se vrátila do rodného Malibu. Dcera slavné Cindy Crawford (52) byla vyfocena, jak si vyšla ve volných bílých kalhotách a saténovém topíku, který zdůrazňoval její propadlý hrudník.

Přestože Kaia patří v poměrně útlém věku k nejžádanějším modelkám současnosti, má kromě fanoušků také spoustu haterů. Ti ji kritizují převážně za její velmi hubenou postavu, kterou podle nich nedává dobrý příklad mladým dívkám. V dnešní době, kdy se stále více obsazují i plus size modelky, se kritice ani nedivíme.

"Má tělo jako desetiletý chlapec, je to znepokojivé," napsala jedna ze sledujících na Instagramu. "Nelíbí se mi představa, že si z téhle příliš hubené postavy berou mladá děvčata příklad a vnímají ji jako něco normálního," napsal jiný sledující.

Ať se to někomu líbí, nebo ne, pravdou je, že během fashion weeků zářila Kaia na přehlídkových molech v Miláně, New Yorku, Londýně i Paříži. Nedávno také představila kolekci oblečení, na které spolupracovala s Karlem Lagerfeldem. To je poměrně slušný výkon na 17letou dívku. Jednoznačně kráčí ve šlépějích své slavné matky, nicméně její kostnatá postava je pro mnohé přinejmenším znepokojující. ■