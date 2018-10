Prodáno! Neuvěříte, kolik Beckhamovi dostali za své rodinné sídlo v Beverly Hills

Beckhamovi prodali dům. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Palác, jehož kupec zatím není známý, má šest ložnic, devět koupelen, bazén, knihovnu, a media a music room. Děti Beckhamů chodily do školy v LA, ale nyní rodina tráví většinu času v Londýně, a tak není důvod nechávat si kalifornské sídlo.

V posledních měsících Beckhamovi vyvrátili spekulace o tom, že se rozcházejí. „Lidé si vymýšlejí nesmysly o našem manželství po dvacet let, takže jsme na to s Davidem docela zvyklí. Obyčejně je ignorujeme, ale tyto spekulace ovlivňují lidi kolem nás, a to není fér,“ svěřila se Victoria Beckham (44) v rozhovoru pro Vogue s tím, že si plně uvědomují, že pohromadě je rodina mnohem silnější než zvlášť. ■