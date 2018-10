Na tradice si v rodině klávesáka z Lucie a známé dýdžejky nepotrpí. O Vánocích nemají stromeček, zato teď dlabou dýně

Anglosaský lidový svátek Halloween se u Dvořáků kupodivu dodržuje. Herminapress

„My tady děláme téměř umělecká díla. Dlabeme, až se z nás kouří, a baví nás to. Možná je to i vidět na našich výtvorech,” komentovala počínání Lucca, která dorazila bez manžela, jenž pracuje na desce. Právě zakládající člen kapely Lucie by byl při této činnosti nejspíš nejzručnější. „Je hodně manuálně zdatný, zvládne téměř všechny domácí práce a je doslova kutil. Minulý rok s klukama vyřezával dýni a kluci se těšili, že oblečou kostýmy kostlivců,” říká blondýnka, známá také pod svým občanským jménem Lucie Dvořáková, a dále dodává: „Já jsem spíš kuchařka a dneska také poradkyně a pomocnice Františka a Michala při výrobě dýňových obličejů.“

Chlapci milují Halloween a Mikuláše, ale ani o Vánoce je rodiče samozřejmě neochuzují. „Ještě stále věří na Ježíška, tak píšou a malují přání a už teď se zajímají, kdy budou Vánoce,” říká Lucca, která loni svátky trávila s dětmi pro změnu na horách a letos tomu bude taky tak. „Jsme v hotelu, takže nemusíme připravovat kapra ani nic jiného, za což jsem ráda, protože tohle jídlo kromě mě v rodině nikdo nejí,” uvádí Lucca. Hudebnici těší, že se nemusí zabývat vánoční výzdobou. „Na to tedy taky nejsem. Třeba mě to s věkem chytne, ale zatím to tak mám,” říká Lucca a dodává: „Víc než na výzdobě lpím na tom, abychom byli o Vánocích jako rodina spolu a to se nám daří," dodává. ■