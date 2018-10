Bílá si užívala se svým vazounem romantické chvíle v Londýně. Radost střídala zklamání a smutek

Hlavním cílem při návštěvě Londýna byl muzikál. Foto: archiv L. Bílé

Od té doby, co je Lucie Bílá (52) ve vztahu s Radkem Filipim, začala dělat jednu zásadní věc. Myslí mnohem víc na sebe a naprosto si libuje v činnostech jako chození do kina nebo společné cestování. V létě se vydali i s bulteriérem Kvídem k Jadranu, v Paříži navštívili zpěvaččina syna Filipa a naposledy si spolu vyrazili užít romantické chvilky do Londýna.