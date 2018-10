To bude zase podívaná! Noid bude svou muskulaturu porovnávat i s jinými svalovci než partnerem Bílé

Brzy bude na zpěváka ještě hezčí pohled. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nyní tráví Noid v posilovně zase více času. „Není to perfektní, ale můžu se beztrestně svléknout na plovárně. Mně by ale ani nebavilo být pořád nabouchanej. Rád to střídám. Říkám tomu ’Sínus Noida’,” smál se zpěvák.

Brzy se ale Vašek dostane znovu do vrcholové formy. „Chtěl bych, aby to moje cvičení mělo nějaký závěr, nějaký cíl. Chtěl bych se přihlásit na soutěž,” překvapil nás svým plánem umělec. Prý ale nemáme čekat žádnou výstavku hnědě namaštěných hor svalů. „Je to spíš o show. Nejsou to namakané bedny, ale spíš plážoví kluci. Ani se neprezentujou v bikinách, ale v normálních trenkách. Nepotřebuju moc svalů, ale spíš se musím vyrýsovat,” vysvětluje Vašek.

Populárního zpěváka čeká v blízké budoucnosti ještě další velký úkol. 10. a 11. prosince totiž uspořádá dva autorské koncerty na prknech Hudebního divadla Karlín. „Bude se to jmenovat Když film pozná muzikál. Bude se mnou jako host zpívat Marián Vojtko. Plánuju ještě další hosty,” tetelí se Vašek Noid Bárta. ■