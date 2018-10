Takhle hubenou ji neznáte: Eva Decastelo se ztrácí před očima. Budete zírat, kolik kilo zhubla

Eva Decastelo Super.cz

"Od léta jsem zhubla 7,5 kila a cítím se naprosto fantasticky. Měla jsem doma uložených třeba 25 motivačních kalhot, do kterých jsem se nevešla pět let. A vejdu se do všech," prozrazuje nadšeně.

S kily dolů jí hodně pomohla keto dieta, bez cvičení by to ale také nešlo. "Začala jsem cvičit, poprvé v životě. Třikrát týdně mám trenérku a ta je ostrá jako břitva. Pokračovat s hubnutím nebudu, už jenom zpevňuju. Jsem teď naprosto spokojená," dodala na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič 2019. ■