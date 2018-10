Hvězda Tváře promluvila o anorexii! Krásná Eva Burešová vážila jen 46 kilo

Eva Burešová Super.cz

"Nikdy jsem nemocná nebyla, jen jsem hubená. Vždycky mě mrzí, když mě z toho někdo nařkne. Snažím se motivovat své fanoušky, aby byli zdraví, nechci, aby mi někdo pak psal, že mám anorexii," vysvětlila na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič, který pokřtila.

"Po porodu jsem rychle zhubla, pořád jsem se hýbala, kojila jsem. Navíc jsem měla hodně práce. Tvář jsem možná vzala moc brzy, možná jsem si měla rok počkat. Složenky se ale samy nezaplatí, práce bylo hodně. Na tváři to je záhul, ale je to super. Hrozně moc mě to baví," říká zpěvačka a herečka, která je jednou z největších hvězd této soutěže.

"Jsem ráda, že si někdo užívá to, co vyvádím na jevišti. To je přesně to, proč jsem začala dělat divadlo. Baví mě převleky, miluju to. Je super, že to, co mě baví, je i moje práce. Takhle soutěž je přesně pro mě," dodala. ■