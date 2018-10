Svůdná královna krásy a přítelkyně hvězdy Tváře se vážně zranila! Takhle dopadla po drsném pádu

Vojta Drahokoupil a Kristýna Kubíčková Super.cz

Česká Miss Earth 2016 Kristýna Kubíčková (21) se na společenské akci objevila se zraněnou rukou. A neuvěříte, jak kuriozně ke zranění přišla. Doma mi ujely ponožky a spadla jsem přímo na loket," řekla Super.cz Kristýna na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič 2019. A její partner Vojta Drahokoupil (23) ji doplnil.

"Ležel jsem v posteli, když se Kristýnka běžela napít do kuchyně. Byla to šleha jako blázen, děsivej pád. Mysleli jsme si, že to je jen naražené a bohužel nebylo," upřesnil zpěvák.

Pár spolu žije už ve společné domácnosti. "Jsme extrémně zamilovaní, žijeme spolu, bydlíme spolu a řešíme, jestli se nepřestěhovat do většího bytu," prozrazuje.

Své partnerce vyčítá, že se nyní se zlomenou rukou víc nešetří. "Kristýnce nakazuju, aby neuklízela, odpočívala, nenamáhala ruku. Přijdu domů z práce a je navařeno, naklizeno. Je zlatá," dodal Drahokoupil. ■