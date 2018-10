Tenhle kudrnatý blonďák se stal modelem roku. V 16 letech už vydělal půl miliónu korun. Co na něj říkáte?

Oliver Průcha Super.cz

Modelingu se věnuje velmi krátce, ale světová mola jsou pro něj už nyní dosažitelným snem. "Byl jsem vyskautovanej přes Instagram. Hrozně se mi ta nabídka líbila, zajímalo mě to. Dostal jsem se až sem. Takhle daleko jsem si vůbec nevěřil," řekl Super.cz 186 centimetrů vysoký blonďák.

Na modeling se prý dobře balí holky. "Je to dobrá exhibice, holkám se to líbí. Trošku to je pouták na holky. Baví mě focení, že jsem mezi lidmi. Určitě je můj sen chodit po světových molech, škola je ale taky důležitá," vysvětluje.

A právě střední školu bude muset brzy kvůli cestování řešit. "Se školou to bude horší. Snad se to bude dát nějak zařídit přes individuální plán," vysvětluje.

A čím porotu nejvíce zaujal? "Myslím, že mám charisma, nebojím se mluvit, to se možná někomu líbí," dodal. ■