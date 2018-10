O téhle kočičce ještě hodně uslyšíme: Patnáctiletá kráska je velkou nadějí světového modelingu

Anna Brodecká Super.cz

"Pocitů je hrozně moc, převažuje určitě vděk. Chtěla bych poděkovat celé rodině, přátelům, celé agentuře a všem, na které jsem zapomněla," řekla jen pár minut po svém vítězství 177 centimetrů vysoká kráska s mírami 81-60-88.

V modelingu je úplným nováčkem, nyní se jí otvírají dveře do světa. "Je to pro mě něco úplně nového, moc si to užívám," říká. O tom, že by mohla pracovat jako modelka, neměla tušení. Je to prý velká náhoda. "Byla jsem nakupovat s kamarádkou, zastavila mě skautka, tak to celé začalo. Nebrala jsem to ze začátku vážně, přišlo mi to jako něco neskutečného. To, že tady stojím, je obrovské štěstí," dodala studentka víceletého gymnázia. ■