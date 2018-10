Baculatá modelka ukázala kypré tvary ve spodním prádle. Takhle se při focení odvázala

Ashley Graham Profimedia.cz

Ve svém novém podcastu s názvem Pretty Big Deal, se Graham nechala slyšet, že už nechce být označována jako „plus size“ modelka. Svěřila se také, že ji celý život označovali jako „docela hezkou na to, jak je velká“. Na "docela hezkou" to dotáhla poměrně daleko, jen co je pravda.

Prvním hostem jejího podcastu byla Kim Kardashian. S tou rozebírala nejen ženskou krásu, ale také její soukromí. Právě v této epizodě se modelce Kim svěřila s tím, že jí k poslednímu dni matek manžel Kanye West obdaroval šekem na milión dolarů. ■