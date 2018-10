Hana Zagorová (72) zahání vrásky prací: Její nenapodobitelný hlas zazní už na 40. desce

Hana Zagorová zpívá už na 40. desce Super.cz

Vydala novou desku, a když jsme začali počítat, kolikátá vlastně už je, byla i zpěvačka Hana Zagorová (72) v šoku. Má vlastně výročí. CD Já nemám strach, které pojmenovala podle titulní písně od Marka Ztraceného (33), je totiž už čtyřicáté, na němž uslyšíme její nenapodobitelný hlas. "Ale to je počet desek, na nichž jsem se objevila, nejen moje sólovky," upřesnila.

Hanka v posledních letech pracuje s o dost mladšími muzikanty, právě včetně zmíněného Ztraceného. "To neznamená, že bych neoslovila autory z mé generace, kteří mi napsali spoustu šlágrů. Ale teď mi zrovna žádný žádnou píseň nenapsal. A ti mladí jsou skvělí a písničky jsou báječné," vysvětlila.

Hanka je plná elánu, už se chystá s Boom Bandem Jiřího Dvořáka na turné. Začíná na Slovensku, další dvě má na Moravě a už pomalu chystá i svoji tradiční vánoční Lucernu. "Není to turné přímo k desce, ale dvě nové písničky už na něm zazní. Těším se na spoustu práce, to je to nejlepší," uzavřela Hanka, která se na křest ve svém oblíbeném podniku na Vltavě také krásně upravila a oblékla. ■