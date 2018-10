Odporná zlost a nenávist: Jágrova holka by nejraději zmizela z Česka!

Veronika Kopřivová s přítelem Jaromírem Jágrem Foto: Vlastimil Vacek, Právo

„Snažím se vyhýbat všem negativním lidem a věcem. V Americe/Kanadě to bylo úplně easy, ale v ČR je to celkem těžký, zkrátka jiný. Možná je to tím, že je to, jak se říká, malej rybníček, kde je hodně lidí, takže to negativní dost vyčnívá a člověk se tomu někdy nevyhne. Což je smutný, protože pokud půjdeme do hloubky VŠE nás určitým způsobem ovlivňuje, takže si opravdu dávejte pozor na to, čím/kým se obklopujete,“ napsala smutná Kopřivová s tím, že se raději vyhýbá diskusím na internetu a články čte jen občas.

Teď se ale do čtení pustila a nestačila se prý divit. „Většinou stačí jen otevřít Instagram a podívat se, kdo co sdílí, nebo do komentářů u profilu, které mají třeba větší sledovanost. Tolik zlosti, jedu a nenávisti, co člověk najde ať na insta, v diskusi nebo u bulvárních článků, je děsivé, odporné a smutné,“ posteskla si Jágrova holka, která nechápala ani negativní komentáře k popálené české youtuberce Týnuš Třešničkové.

„Někdy si říkám, s kým to sdílím naši zemi, s kým tady žiju, a stydím se,“ dodala. Blonďatá Jágrova láska se tak nejvíc těší na to, až s Jaromírem zase někam odcestuje.

„Já už taky odpočítávám dny, až zase zmizím, abych se trošku vyčistila od těchto věcí, který jsou nám na očích, i když se je snažíme nevnímat,“ uzavřela svůj proud myšlenek Kopřivová. ■