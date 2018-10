Kdyby měla fotbalistu, možná by byla stejně slavná jako Alena Šeredová: Tahle modelka ale už 3 roky žije s italským zubařem

Lucie Smatanová žije napůl v Itálii. Super.cz

Už pár let myslí na zadní kolečka, a i když se stále ještě věnuje modelingu, má Lucie Smatanová (32) i svoji vlastní agenturu. S tou pořádala i přehlídku značek italských kabelek, kterých je okatá brunetka tváří, zatím jen pro Českou republiku a Slovensko.

"Na příští rok plánujeme spolupráci i přímo s Itálií," bude možná následovat svoji starší kolegyni Alenu Šeredovou, která už je v Itálii slavnější než v Česku. "S Alenou se asi srovnávat nemůžu, ale uvidíme, co přinese čas," krčila rameny. Možná by pomohlo, kdyby si začala s fotbalistou, ale Lucka už oslavila třetí výročí vztahu s italským zubařem.

Potvrdit vztah větším závazkem se ale nechystá, zásnubní prsten zatím nedostala. "Já na to moc nejsem, nehrnu se do toho. Vím, že s ním chci zůstat, to jsem si jistá, ale papír vám štěstí a věčnou lásku nezaručí," míní. ■