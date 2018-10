Nevěřila si a začala trpět poruchami příjmu potravy: Vlastina Svátková to svěřila v knize, kvůli přebalu se skoro utopila

Vlastina Svátková promluvila o náročném focení. Super.cz

"Moje kniha vyjde 18. října a křest bude 1. listopadu na Dušičky. Už kvůli názvu," prozradila. A co v knížce najdeme? "Těžko se to definuje v jedné větě. Na obálce je moje postava, která plave. Proto jsme fotily s fotografkou Lucií Drlíkovou ve vodě, aby to evokovalo, že jsme občas na dně, a občas zase v euforii vystoupáme hodně vysoko. A kniha je o tom, že smyslem života je najít tu rovnováhu a klid duše," vysvětlila.

Focení samotné prý moc příjemné nebylo. "Málem jsem se utopila, protože jsme fotily v potápěčské jámě. Fotografka měla potápěčskou výstroj a já byla jen tak a musela se naučit dýchat tak, abych šla dolů a neplavala pořád nahoře. To bylo náročné a v jeden moment, když jsem zavřela oči, doplavala jsem až dolů do tří metrů a nebyla jsem schopná sama vyplavat. Ta fotka je opravdu tvrdě vydřená," vyprávěla.

"Celý život hledám rovnováhu a myslím, že se to daří čím dál lépe," pokračovala Vlastina, která bojovala i s nízkou sebedůvěrou, která vyústila i v poruchy příjmu potravy. "Nikdy to ale nedošlo tak daleko, že bych musela být na antidepresivech anebo se někde léčit. Poruchami příjmu potravy jsem si prošla a v té knize je trochu i odpověď na to, proč a jak z toho ven. Diagnózu anorexie mi nikdo nedal, nebyla jsem na hranici života a smrti. Ale ty diety mě ničily. Teď už jsem se naučila poslouchat vlastní tělo i v tom, kdy má dost, takže se nepřejídám a vybírám si to, na co mám chuť," ujistila nás Svátková. ■