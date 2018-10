Tereza Budková má svého brankáře, který ukončil kariéru v NHL, doma: Krásku ale ještě o ruku nepožádal

Tereza Budková Super.cz

"Budeme teď v Praze, takový je plán, těším se na to. Čas jsme spolu trávili i předtím, ale bylo to nárazové. Měsíc v kuse jsem byla u něj v Americe a měsíc zase tady a za prací. Ten měsíc ale býval intenzivní, kromě tréninků jsme byli pořád spolu, a tady máme každý svoje věci, svoje závazky. Ale určitě je příjemnější, že nebude na osm měsíců pryč. Těším se i na výlety a na hory, kam předtím Ondra nemohl," řekla nám Tereza.

Toho, že by si zevšedněli, se modelka nebojí. "To asi nehrozí, protože já pořád kvůli práci hodně cestuju, takže nejsem doma pořád, jako to bývá v jiných vztazích, kdy se partneři vídají každý den. Ondra si teď užívá zasloužené volno, dělá hodně charit, hraje golf, chystá se lyžovat. Je víc s rodinou, s kamarády, na které neměl dřív tolik času. Hrozně mu to přeju, protože vidím, jak ho to naplňuje," vysvětlila, jak Pavelec vyplňuje hokejový důchod.

Smáli jsme se, že tedy vlastně Tereza, která je v modelingu stále aktivní, žije s jednatřicetiletým důchodcem. "Vidíte, takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Musím se ho zeptat, jak se s tím mám srovnat," připojila se Budková. Ta je s Pavelcem už přes dva roky, na jejím prsteníčku jsme ale marně pátrali po zásnubním prstenu, takže žádost o ruku ještě evidentně neproběhla.

"Myslím, že ve vztahu není důležité, abych měla prstýnek na ruce. Samozřejmě je to hezké, ale lidi spolu mohou být i tak a mají se úplně stejně rádi," míní. Tereza nespěchá ani na miminko. "Neříkám, že na to nejsem připravená, ale rozhodně ho nechci v nejbližších letech," uzavřela. ■