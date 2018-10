Jako utržený ze řetězu: Tatínek dvojčátek Enrique Iglesias se vášnivě líbal s fanynkou

Enrique na Ukrajině potěšil fanynku. Profimedia.cz

V ukrajinském Kyjevě si sexy tatínek vyzkoušel spontánní úlet. A to před zraky tisíců fanoušků. Odvážná obdivovatelka se za ním dostala až na pódium a skončilo to veřejnou líbačkou. Tatínek Nicholase a Lucy se vrátil do let, kdy u něj takovéto scény byly na denním pořádku.

Slavná tenistka ho ale nejspíš za tento koncert moc nepochválila. Enrique a Anna ovšem tvoří pár už od roku 2001. A za tu dobu už Kurnikovová musela přimhouřit oči nad ledasčím. ■