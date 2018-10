Tímto kostýmem Beyoncé nažhavila fanoušky: Vystavila v něm svoje skvostné pozadí

Beyoncé Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka Beyoncé (37) je známá svými sexy kostýmy, které obléká na jeviště, nicméně tentokrát se překonala. Společné turné s manželem Jayem-Z On The Run II se pomalu blíží ke konci, a tak si zpěvačka dala extra záležet.

Během koncertu ve Vancouveru oblékla stříbrný komplet, a když se otočila, fanoušci měli to potěšení spatřit její holé půlky. Nutno podotknout, že maminka tří dětí má výstavní figuru a odvážným kostýmem tak všechny velmi potěšila.

Když pak v outfitu předvedla i sexy choreografii, fanoušci začali šílet a málem strhli sociální sítě. Beyoncé během turné často měnila kostýmy. Nejspíš se poučila z předchozího turné On The Run v roce 2014, kdy ji fanoušci kritizovali za to, že jsou její kostýmy příliš jednotvárné. Letos jí kritika za výběr garderoby nejspíš nehrozí. ■