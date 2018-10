Není to žádná nitěnka. Partnerka Adama Mišíka všechny odzbrojila svými ňadry v korzetu

Tohle tělo si hýčká hvězda aktuální řady StarDance. Michaela Feuereislová

„Katka vytváří kousky zvýrazňující ženství, a tak jsme si říkali, jestli tento model nebude už moc, ale ona sama byla spokojená, tak to je hlavní,” říká modelka, která tvorbu Kateřiny Geislerové předvádí často i v rámci týdnů módy. „Tento model možná někdy vynesu na nějakou společenskou akci, moc se mi líbí,” dodává Diana.

V posledních letech působila modelka více na zahraničním trhu než v Česku. Teď se to změní. „Zatím cestu do ciziny nemám v plánu, protože se soustředím na školu,” říká Diana, která studuje diplomacii. Ve vztahu s Adamem Mišíkem si zvykli na to, že se někdy několik týdnů či měsíců neviděli. Teď tomu bude jinak. „Ve vztahu jsou pauzy někdy výhodou. Teď spolu zase budeme častěji, bude to zase jiné,” říká Diana Kratochvílová. ■