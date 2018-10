Pro jednu z nejkrásnějších českých hereček je půvab překážkou. Chce být ošklivá a nenamalovaná

Vlastina chystá něco nového. Michaela Feuereislová

„Není to román. Odborně se tomu říká ’self help’. Je to určené pro všechny, kteří potřebují v něčem pomoc, pošťouchnout. Neberu se ale příliš vážně, chtěla jsem to pojmout s nadsázkou. Ten, kdo čte moje příspěvky na sociálních sítích, tak asi zná můj styl,” láká na svou knihu Vlastina. „Ráda si dělám sama ze sebe legraci, neberu se příliš vážně a snažím se ukázat, že i smutné věci jsou normální a dá se na ně vyzrát.”

Původně začínala hvězda filmu Gangster Ka jako modelka. K této profesi už by se ale vracet nechtěla. „Focení je pro herečku nevyhnutelné pro její prezentaci. Já se na focení ráda potkávám s novými lidmi. Modelku na profesionální úrovni bych už ale dělat nechtěla. Mě to nikdy nebavilo, já se potřebuju prezentovat něčím jiným, než krásou,” říká herečka, která bývá často obsazovaná kvůli svému půvabu. „Teď jsem byla obsazená do role, která s mým vzhledem nemá nic společného a reflektuje moje životní zkušenosti, které nebyly úplně hezké. Klidně budu celou dobu nenamalovaná, ošklivá, ale hlavně opravdová,” řekla herečka na prezentaci aktuální kolekce návrhářky Kateřiny Geislerové.

„Kateřininu tvorbu sleduji, ale je pravda, že její věci jsem na sobě ještě neměla. Brzy se to ale jistě změní, protože ona začala používat barvy, jako je světle růžová, kterou miluji,” komentovala aktuální kolekci po přehlídce herečka. Je pravda, že návrhářka začala více hýřit barvami až poté, co se stala maminkou. Podobné to má také námi zpovídaná herečka. „Také se mi to změnilo po narození dětí. Do té doby jsem nosila černou a šedou. Vnitřně jsem se změnila a teď kašlu na názory ostatních.” ■