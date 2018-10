Nedají bez sebe ani ránu. Zlatá slavice a její testosteronový anděl jsou zamilovaní jako dva školáci

Bílá slaví deset let Carmen a tři roky vztahu. Foto: archiv Hudebního divadla Karlín

„Vždycky budu mít Carmen spojenou s mojí láskou, protože my jsme se s Radkem seznámili na obnovené premiéře. Po představení jsem utíkala z davu fanoušků a schovala jsem se za nejvyššího chlapa v místnosti, který stál zády. Řekla jsem, že tohle je můj partner a že bychom rádi chvilku klidu. On se otočil, usmál se a nikdo nepochyboval, že bych si něco vymyslela. V tu chvíli mě ani nenapadlo, že tahle sladká lež bude ještě sladší realita,” zavzpomínala Lucie na tři roky starou situaci po děkovačce oblíbeného představení.

Filipi, kterého zpěvačka vtipně označila za testosteronového anděla, je zlaté slavici neustále nablízku a nechyběl ani na malé celebraci na jevišti Hudebního divadla Karlín po představení. „Je to můj roadmanager. Jeho kariéra jsem já a je to super. Jsem za to ráda, jsem rozmazlovaná a hejčkaná. Nechtěla bych to jinak. Když očima zapátrám v hledišti, tak vím, kde ho najdu, vím, že po představení mi pomůže, že mě ochrání, tak si na mě nikdo nedovolí,” říká Lucie Bílá. ■