Je na ni radost pohledět. Pro postavu pohádkové princezny je tahle sličná herečka jako stvořená

Pro herečku je to určitě velmi dobrý start kariéry. Foto: Evolution Films/Zuzana Panská

„Myslím, že jsem měla obrovské štěstí, že jsem tuto roli dostala. Začínám teprve druhý ročník Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, takže se za herečku ještě nepovažuji. Teprve přicházím na to, co to vlastně herectví je, o čem je hraní,“ vysvětluje skromně dvacetiletá Slovenka, pro kterou bylo od dětství snem spíše divadlo. „Divadlo mi učarovalo, i když jsem nevěděla, proč a jestli bych ho vlastně uměla. Věděla jsem jenom, že bych s ním chtěla mít jednou určitě něco společného. Vlastně jsem chtěla být divák. Pracovat jako divák. To bylo moje vysněné povolání. Později, když už jsem začala opravdu uvažovat o tom, co bych chtěla dělat, to nějak plynule přešlo do herectví,“ dodává s úsměvem drobná blondýnka.

Po gymnáziu sice neprošla prvním kolem přijímacích zkoušek, a tak to po půl roce studií kulturologie na UK v Bratislavě zkusila znovu. Tentokrát už úspěšně. „A od té doby se tak nějak pomalu hledám, zkouším, bádám,“ dodává rodačka z Liptovského Mikuláše. ■