Herec (✝56) z Černých baronů se posmrtně dočkal stejné pocty jako Václav Havel: Blízcí jej oplakávali v chrámu sv. Víta

Poslední rozloučení s Milanem Šimáčkem se odehrálo v chrámu sv. Víta. Profimedia.cz

Příčinou úmrtí Milana Šimáčka byla rakovina jater. Jako zbožný člověk měl možnost ukončit svou pozemskou pouť v nejvýznamnějším chrámu České republiky, který byl pro veřejnost uzavřen. Obřad, kam přišli zavzpomínat například Petr Jančařík či Miloš Pokorný, probíhal za zavřenými vraty katedrály.

Šímáček si kromě Černých baronů zahrál i v Tankovém praporu či seriálu Policajti z předměstí. Naposledy jej režisér Václav Marhoul obsadil do filmu Nabarvené ptáče, který by měl do kin dorazit v příštím roce. ■