Bučková měsíc po rozchodu září jako nikdy předtím! Náhradu za rybáře Vágnera nehledá

Eliška Bučková Super.cz

"Život není jen o vztahu. Poslední měsíc jsem se nezastavila, spustili jsme novou registraci na tábor Katlováček, mám hodně práce, určitě se nenudím. Ale myšlenky na další vztah určitě nemám," řekla Super.cz.

Single život si užívá po dlouhých letech. "Není to špatný," usmívá se. "Když jsem ve vztahu, neznamená to, že nemůžu chodit sednout si s kamarádkami, jezdit s nimi na dovolenou. To se nezměnilo. Život mi neskončil a nezačal znovu. Pořád žiju, funguju a jsem spokojená," vysvětlila na křtu kalendáře Best of Hasička a Hasič roku, který slavnostně pokřtila.

Eliška loňské finalistky učila chůzi po mole. O zkušenosti s hasiči promluvila její kamarádka, modelka Kateřina Průšová.

"Jsem velmi vděčná, že hasiče máme. Pocházím z Chrastavy, v roce 2010 zde byly velké povodně a hasiči nám zachránili firmu a pomohli Chrastavě vrátit se zpátky na nohy. Jsme jim za to moc vděční," dodala Průšová na křtu. ■