Dara Rolins promluvila o Rytmusovi: Patrikovi možná trochu hráblo, ale je to jeho cesta

Dara Rolins už hodila minulost za hlavu. Michaela Feuereislová

Už třetí diář vydala zpěvačka Dara Rolins (45), ty předchozí byly prý natolik úspěšné, že by byla škoda v tom nepokračovat. "Všechny chceme poradit. Já taky nejsem nejchytřejší ze všech, je milion věcí, u kterých váhám a nejsem si jistá. Taky ocením, když přijde ženská, která to má vyzkoušené, ví, a navíc ji z nějakých důvodů respektuju," míní Dara, s níž jsme samozřejmě probrali i jejího ex Rytmuse.

"Je tam spousta věcí, myšlenek a takových lehkých návodů. Sama se ráda nechám inspirovat jinými ženami a těší mě, že se další nechávají inspirovat mnou. Už i moje texty písní jsou hodně ženské, přemýšlivé, otevírám v nich témata lásky, vztahů, zklamání i rozchodů. Ten diář je toho přirozeným vyústěním. Na rozdíl od těch krátkých hesel nabízí prostor myšlenky víc rozvinout," upřesnila zpěvačka.

Svým fanynkám odkrývá i vlastní slabiny. "Nesnažím ze sebe dělat ani lepší, ale ani horší. Chci být autentická. Přijde mi jako nesmysl, abych se tvářila, že jsem pořád šťastná, pohodě, všechno mi vychází a každé ráno se probudím do krásy. Možná i proto se se mnou mohou ty ženské ztotožnit," domnívá se.

A kdy ty její horší chvilky jsou? Prý jako u každé ženy. "Když máme ta složitější období, tak nám to ty dny a týdny to ani moc nesluší. Smutkům a slzám se nebráním. I depky mají v našich životech místo a člověk si tím má hrdě projít a nestydět se za ně. Přiznat, že je na dně, trápí se, je mu smutno, něco ho zlomilo," svěřila Dara, že i u ní je vzhled závislý na psychice.

Tím jsme se dostali i k jejímu rozchodu a tomu, jak její ex Patrik Vrbovský pálí na sociálních sítích všechny mosty, které ho s ní spojovaly. "Od začátku mu nový vztah přeju. A to, že z toho Patrikovi možná lehce hráblo, a že má pocit, že musí vymazat a zapomenout všechno, co se stalo předtím, to je jiná věc. Přiznám se, že v jeden moment mě to i zamrzelo. Přišlo mi to zbytečné. Ale na druhou stranu: Nádech, výdech. Je to jeho volba, jeho cesta, jeho vztah. A jestli má pocit, že právě tohle potřebuje, tak ať jde do toho," uzavřela Dara. ■