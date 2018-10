Tady je uctívají jako bohy: Dokonalí manželé Meghan a Harry navštívili hrabství Sussex

Meghan a Harry navštívili Sussex. Profimedia.cz

Kde jinde by se měli vévodkyně Meghan (37) a princ Harry (34)dočkat větších ovací než v hrabství, které je součástí jejich titulů? V Sussexu je přivítali se stejným nadšením, jako kdyby se na jih Anglie vypravila samotná královna Alžběta II..

Atraktivní pár, který letos v květnu vstoupil do manželství na hradě Windsor, přijel obhlédnout oblast, k níž má velmi blízko. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou vnímáni jako zdejší patroni. Jejich harmonogram zahrnoval návštěvu univerzity v Chichesteru i cestu do Brightonu, kde zavítali do Královského pavilonu a podpořili nadaci, která pomáhá obětem sexuálního zneužívání.

Meghan pro tuto příležitost zvolila produkci prestižních módních značek. Oblékla kabát Armani v barvě velbloudí srsti a sukni Hugo Boss, která její nohy halila až pod koleny. Harry dorazil v šedém obleku, pod nímž měl ležérně rozepnutou bílou košili. ■