Už zhubnul přes 20 kilo a víme, jak to udělal: Karel Voříšek vážil skoro metrák

S Karlem jsme si o jeho hubnutí v Hančině fitku po křtu samozřejmě popovídali. "Měl jsem životní období, kdy se moje váha blížila k metráku. A teď, poté, co jsem se vrátil z Indie, kde jsem byl na ajurvédském pobytu, se to ustálilo na 78 kilech," potvrdil nám Karel, že byl pořádný cvalík.

"Řídil jsem se jednoduchou radou: Nežrat, nežrat, nežrat! A přidal jsem k tomu samozřejmě i nějaký ten sport. Ale to, abyste zhubli, je hlavně ve stravě," potvrdil nám na vlastní kůži vyzkoušenou teorii, že v jídle je minimálně sedmdesát procent úspěchu.

I bez přežírání si ale Voříšek umí tělo hýčkat, jak potvrzuje právě jeho indický pobyt. "Byl to ráj na zemi. Cvičila se jóga, dopoledne byly ajurvédské masáže, které jsou čtyřruční až osmiruční, detoxikační koktejly, různé lektvary a bylinky a odpoledne zase masáž. A večer potom meditace," vyprávěl nám moderátor.

Na křtu se ovšem zmínil, že se chystá na plastiku. Že by mu zdravý životní styl a východní praktiky nestačily? Nebo to bylo v žertu? "Myslíte, že to potřebuju?" opáčil Karel. No a my naznačili, že korekce očních víček by mu možná neuškodila. "Ano? No tak se nad tím ještě zamyslím," nasadili jsme mu brouka do hlavy, že by mohl v tomto zákroku následovat například Michala Davida (58) i pár dalších slavných mužů ze světa šoubyznysu. ■