Recept na nestárnoucí vzhled? Podle Marie Rottrové je to mladší chlap

"Stařenky se blbě píše, tak chápu, že dal do názvu jen staříky," smála zpěvačka, která už má hezkých pár let po věku, kdy byla Babička Boženy Němcové označována za vetchou stařenku, a to jí bylo jen něco přes šedesát. "Věčně mladá se necítím, stárnu stejně jako všichni, ale nějak se s tím vyrovnávám. Každý to musí nějak zvládnout," krčila rameny.

Přiznává ale, že vitalitu jí přidává i její o šestnáct let mladší manžel Milan Říha. "Rozhodně je to příjemné a mám ráda kolem sebe mladé lidi. Jsem ráda, že mám mladšího manžela, mladší muži se mi líbí víc než staříci," přiznala s úsměvem.

Jako všeobecné doporučení by to ale úplně nedala. "Je to na každé ženě, záleží na vkusu, na tom, jak kdy koho potká. Byla náhoda, že jsme se my dva potkali, ale možná to tak mělo být," soudí zpěvačka, která se po dvouleté pauze naplno vrátila ke koncertování, které jí už chybělo. Prozradila také, jak spolu s manželem tráví čas, což se můžete dozvědět v našem videu. ■