Nová známost? Brad Pitt zavítal na charitativní koncert, tato dáma mu seděla po boku

Brad Pitt na koncertě Red Hot Chili Peppers Profimedia.cz

I přes divoké spekulace pochybných bulvárních plátků z USA o tom, že se dal zpátky dohromady s čerstvě rozvedenou Jennifer Aniston (49), se Brad o svém milostném životě vůbec nevyjadřuje a žádnou novou známost zatím nepotvrdil. Přesto se o každé ženě, vedle které se náhodou ve společnosti objeví, čile spekuluje, že je jeho novou partnerkou.

Stejně je tomu i v případě šperkařky a přírodní léčitelky Sat Hari, se kterou sdílel stůl při charitativním koncertě skupiny Red Hot Chili Peppers. Akce měla za cíl podpořit Silverlake Conservatory of Music, která se zasluhuje o podporu vzdělání dětí a spoluzaložil ji "redhoťák" Flea.

Brad vypadal celkově v dobré náladě, zatímco si odskočil od natáčení filmu Once Upon A Time In Hollywood s Leonardem DiCapriem. Sat Hari je mimo jiné blízkou přítelkyní členů Red Hot Chili Peppers už řadu let. Doprovázela je dokonce na nejednom turné, kdy se starala o jejich duševní zdraví, ať už to znamená cokoliv. Pokud Brad s někým randí, jsme si jisti, že to světu oznámí v pravý čas, pokud vůbec. Nicméně po jeho zkušenostech s Angelinou se mu nedivíme, že si dává trochu na čas. ■