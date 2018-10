Jen stěží se může učit texty. Dcera Betky Stankové terorizuje maminku opravdu hlasitým křikem

Mladší a starší Betka odstartovaly výstavu dýní. Herminapress

„Ten svátek jako takový neslavíme, ale co se týká dlabání dýní a celkově podzimní výzdoby, to máme velmi rádi. Truhlíky plné vřesů, do toho zapíchané dýně, kukuřice. Když mám čas, tak velmi ráda tematicky takto tvořím, když jsou svátky, jako Velikonoce, Vánoce, Halloween,” říká herečka.

Na advent se ale Betka těší, i když to u ní má dvě roviny. „Jedna je ta, že ty svátky jsou krásné samy o sobě. A druhá je ta věcná, technická část, jak to všechno zařídit, jak to všechno stihnout, ale hlavně se z toho nezbláznit. Protože takto to funguje každý rok. Pokaždé si slibuji, že to bude jinak. Kdy mě něco osvítí a já to stihnu připravit a vždy to dopadne stejně. Takže nestíhám, vše je ve spěchu, trochu i stresu, ale výsledný efekt, rozzářené dětské oči u vánočního stromečku nebo štědrovečerní tabule, za to vždycky nakonec stojí,” vysvětluje.

A jaké obyčeje se u sympatické Slovenky domestikované v Česku dodržují? „Lijeme olovo, to malou moc baví a dělá to krásný až designový tvary, je to opravdu moc pěkný. Já sama se před večeřím modlím, protože jsem tak vychovávaná, ale nikoho do toho nenutím, protože vím, že někdo to tak nemá. Chodíme se s dcerou dívat na betlémy. Na Štědrý den dopoledne chodíme s přáteli na procházku, vždy se nás sejde spousty rodičů, kamarádi a jejich děti, vždy je to taková příjemná atmosféra.”

V domácnosti Betky Stankové se samozřejmě vše točí okolo dcery Alžbětky. Zajímali jsme se o to, jestli šestiletá holčička zdědila nějaký talent po mamince a jestli se začíná nějak umělecky projevovat. „Hodně doma řve, nevím, jestli je to umělecký projev. Velmi ráda zpívá a hodně u toho řve. Já se doma často před ní učím texty i zpívám, a jak mě asi slyší, tak to okoukala. Jestli se to dá nazývat uměleckým projevem, to opravdu nevím,” smála se Betka Stanková. ■