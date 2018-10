Uživila by se klidně jako vizážistka. Kerndlová ke svému životu profíky přes krásu nepotřebuje

Tereza se i do svých klipů a na vystoupení zvládá líčit sama. Michaela Feuereislová

Dáme ruku do ohně za to, že Terezu Kerndlovou (32) nikdy nepřistihnete neupravenou. Image popové princezny tato zpěvačka splňuje dokonale.

Ona sama ale tvrdí, že v civilu to se zkrášlováním nepřehání. „Když mám volno, tak se vůbec nelíčím a jsem vděčná za to, že má pleť může dýchat,” říká Tereza, která dokonce takřka vůbec nevyužívá profíky ze světa krásy a většinou vše zvládne sama. „Velmi mě baví si dělat make-up. Do svých posledních klipů i na svá vystoupení se tedy líčím a češu sama,” říká zpěvačka, která nemá problém si sama vytvořit i složitější účes.

Kerndlová ráda testuje nové produkty a vlasové pomocníky. O zkušenostech své fanoušky informuje na sociálních sítích.

Ani s návštěvou salonu krásy to Kerndlová prý nepřehání. „Snažím se o sebe starat průběžně a pravidelně. Ke kadeřníkovi chodím asi jako běžná žena, jednou měsíčně na barvu, pak klasika,” říká Tereza Kerndlová. ■