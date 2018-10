Jaké barvy do obývacího pokoje

Barevný podzim v obývacím pokoji

Podzim je ideální období na to, pustit do vašeho obývacího pokoje barvy. S novou kolekcí napínacích potahů Buklé od decoDoma to je velmi snadné. Jsou k dostání v 10 různých barvách a vybere si opravdu každý. Jednotlivé barvy napínacích potahů na sedačky a křesla jsou vybrány tak, aby byla barevná škála dostatečně široká a barvy šly hezky kombinovat. Můžete si tak vybrat výraznou sedačku a k ní doladit taburet nebo křeslo v neutrální barvě. Využijte toho, že každá barva přinese do vašeho interiéru jinou náladu. Například o žluté se dá říct, že je barvou radosti a přináší velkou porci energie. Velice často ji propůjčujeme tmavým místnostem, které doslova rozzáří. Hnědá poskytuje pocit klidu, a proto si ji často vybíráme do svého domova.