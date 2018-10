Vévodkyně Kate je zpět v práci. Na první akci po mateřské zamířila v džínách a bundě

Děti byly z Kate paf. Miláčka Britů evidentně zbožňují všechny věkové kategorie, nejmladší nevyjímaje. Některé z nich ke Kate spontánně přišly a objaly ji, což vévodkyně kvitovala s úsměvem.

Sama matka tří potomků se v přítomnosti dětí cítila jako ryba ve vodě, zapojila se do výuky o přírodě, ukazovala jim různé rostliny, brouky. Učitelům vyprávěla, píše Daily Mail, že se svými staršími dětmi, Georgem a Charlotte, loví pavouky v zahradě celé hodiny. Později se s dětmi vrhla na výrobu korunek zdobených suchým listím.

Na mateřskou Kate odešla v březnu, měsíc předtím, než porodila syna Louise.

Making leaf crowns with St Stephen’s School – The Duchess sees an example of the positive impact @SCTrust's activities have on children's emotional and physical wellbeing. pic.twitter.com/y7RUWMhyND