Ilustrační foto Profimedia.cz

Trend, při němž je před zraky domácích mazlíčků vytvořena iluze zmizení páníčka pod dekou, má svou první „oběť“. Tato žena chtěla otestovat svého pejska, ale neskončilo to pro ni vůbec dobře. Bernardýn nechápal, co se před ním odehrává. Když to jeho panička napálila do zdi, vyděšeně utekl.