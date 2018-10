Natáčení Prostřena pro ni bylo traumatickým zážitkem: Blogerka promluvila o tom, jak to za zkreslený pořad schytala

Nika V. Super.cz

Známá blogerka a vegetariánka Nika Vujisic byla jednou z účastnic pražského Prostřena. Když viděla reality show v televizi, nepoznávala to, co zažila. Podle ní ji televize záměrně poškodila. Následkem vysílání jí začaly chodit hanlivé zprávy a výhrůžky. Diváci ji kritizují za její hádky se soupeřkou a arogantní a povýšené chování.

"Sestříhaná verze byla zcela něco jiného než realita. Udělaly ze mě tu, která vyvolávala konflikty, vypadala jsem jako idiot. Přitom konflikty celý týden vyvolávala jiná žena, ale to bylo vystříháno. Divák netušil, že se něco dělo, protože to v televizi neviděl," řekla Super.cz blogerka Nika V.

"Nešla bych do toho znovu. Určitě ne. Přišlo mi strašně moc negativních reakcí. Řešilo se mé vegetariánství, prý mám umělý chrup, že jsem přišla ze Slovenska, protože jsem tam neuspěla. Bylo to hrozné, co psali. Vynechávám ty sprosté výrazy," vysvětluje.

Raději se vrátila zpět domů na Slovensko. "Přestěhovala jsem se zpět na Slovensko, tady bych se možná bála jít sama v noci po ulici," uzavřela s nadsázkou na blogerské akci, kde se učila novým trendům ve focení. ■