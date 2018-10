Nesmí zhubnout, ztloustnout, ani otěhotnět, zato má tetování: Zrzka Nesvačilová v novém filmu ukáže vymakané tělo v bikinách

Denisa Nesvačilová bude hrát beach volejbalistku. Super.cz

O natáčení jsme si povídali na párty, kam Denisa dorazila s nohou ozdobenou tetováním stromu života. "To je právě z natáčení. Je to jen namalované, ale lihovkou, a jak se to neustále obnovuje, nejde to smýt. Teď ale budeme mít pauzu, tak postupně listy opadají, rozdrolí se kořeny, a nakonec budu mít nožku zase jako alabastr," vysvětlila herečka.

To je ale to nejmenší, co při natáčení prožila. Původně měly mít s Petrou dublérky, ale nenašly se žádné, které by jim byly podobné. Tudíž čtvrt roku chodily na tréninky plážového volejbalu. "Hrajeme dvojici, která je podobná Kiki a Maki, opravdu vrcholové sportovkyně, tak to bylo potřeba. Snažily jsme se udělat maximum. Já umím třeba skvěle blokařit a udělat nádherný bagr, přijmout a nahrávat prsty, Petra zase dělá fantastický smeč s výskokem," vyprávěla nám.

Protože se film bude dotáčet příští rok v červnu, nesmí Denisa změnit podobu. Ostříhat se, zhubnout nebo ztloustnout, natož otěhotnět, protože se natáčí v plavkách. Jak to snáší? "Je mi dvacet sedm let, mám stálého dlouhodobého partnera, takže je to trošku čára přes rozpočet. Ale domluvili jsme se, že nejdřív bude svatba a až pak děti, tak ještě nějak vydržím, když je to necelý rok a ne třeba pět let. Ale nežrat, to bude horší," smála se. ■