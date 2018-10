Angelo z Kelly Family se pochlubil 17letým synem: Je to fešák, kila navíc po tatínkovi nepodědil

Angelo se synem Gabrielem Profimedia.cz

I když legendární rodinná skupina loni oznámila comeback a v neúplné sestavě vyrazila na turné, Angelo se dále věnuje také sólové kariéře a především své vlastní rodině. Benjamínek slavné rodinky jako otec nezahálel a založil vlastní klan. Angelo navázal na tradici a své děti vede k hudbě.

Zpěvák, který kdysi okouzloval publikum písněmi An Angel či I Can´t Help Myself, se v Berlíně na premiéře filmu Klassentreffen 1.0 pochlubil svým nejstarším potomkem. Gabrielovi je už sedmnáct let a vyrostl z něj fešák. Po tatínkovi naštěstí nemá sklony k nadváze.

Angelo Kelly se v roce 2005 oženil s Kirou, která mu porodila už pět dětí. Kromě Gabriela spolu mají Helen (15), Emmu (12), Josepha (7) a Williama (3). Rodinka se na hudební scéně činí, Angelo se svými nejbližším letos vydal album Irish Heart odkazující na jeho irské kořeny. ■