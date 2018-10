Prsa má jako ouška čivavy: Nikola z kapely Holki jde na plastiku, ze spadlých jedniček bude mít trojky

Nikola Matoušková z kapely Holki podstoupí plastiku prsou. Super.cz

"Mívala jsem jedničky, teď jsou ještě menší a připomínají spíš čivaví ouška," svěřila nám Nikola, s níž jsme si povídali těsně před operací. "Je to kvůli mému pocitu, i když manžela určitě také potěším. A bude to lepší i na vystoupení. Holky mi leckdy posílaly kostýmy, které jsem si odmítla obléknout, protože jsem do nich neměla co dát," řekla Super.cz zpěvačka.

Pokud jde o velikost, nechce to přehánět. "Když jsem kojila, měla jsem trojky a panu doktorovi, který mě bude operovat, jsem přinesla fotku z té doby, že bych si to představovala v téhle velikosti. Říkal, že to nebude problém," upřesnila Nikola, která se stane hrdou majitelkou implantátů o obsahu zhruba 300 mililitrů. "Každý bude trochu jiný, protože mám lehkou asymetrii, což je ovšem normální," dodala. ■