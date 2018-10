Jasmina Alagič promluvila o vztahu s Rytmusem. Svatba ani dítě teď v plánu nejsou!

Jasmina Alagič Super.cz

Moderátorka Jasmina Alagič (29) žije už víc jak půl roku s raperem Patrikem Rytmusem Vrbovským a hojně se spekuluje o svatbě páru i plánování rodiny. "Mrzí mě, že to někdo vůbec může napsat, když je to od pravdy tak vzdálené," řekla Super.cz Jasmina.

Alagič je do Rytmuse bláznivě zamilovaná a do budoucna s ním založení rodiny nevylučuje, naopak. Kariéra, momentálně slibně rozjetá, pro ni není na prvním místě. "Určitě je pro mě panem božským," usmívá se sexy slovenská moderátorka. "Nejsem kariéristka, miluju to, co dělám, ale priority mám jiné. Jednou bych chtěla rodinu, ale je to věc, kterou nechávám na životě," upřesnila hvězda slovenské show Tvoje tvář má známý hlas.

Málokdo tušil, že Jasmina umí také zpívat. "Cítím se výborně, fantasticky. Ze začátku to pro mě byl velký stres, ale dostala jsem se mezi skvělé lidi, těším se na tréninky, na všechno," usmívá se.

Když v jednom z dílů skvěle rapovala, všichni si mysleli, že tréninky dostávala od svého partnera. "Mám zásadu, že si práci netahám domů. Doma se tvářím, že žádná show neexistuje. Takže mi nepomáhal, chtěla jsem se s tím popasovat za podmínek, jaké má každý. Poprvé to viděl, až když to šlo v televizi," dodala Alagič. ■