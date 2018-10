Jak dopadne jeho postava těžce zraněného poručíka Andrleho v seriálu První republika? Vladimír Polívka leccos naznačil

Vladimír Polívka přilnul divákům k srdci jako poručík Jan Andrle. Michaela Feuereislová

Když Polívka dorazil mezi posledními hosty na párty známého cideru v doprovodu svého boxera Bešamela, každý, kdo si troufl, na něj sypal dotazy, jak to s jeho postavou v seriálu dopadne.

„Nemůžu vám přesně říct, jak to dopadne,“ smál se Vladimír, „Ale mohu vás ujistit, že je to přece jenom pořád telenovela, takže když jsem sympatický zamilovaný mladý muž, tak pravděpodobně to nebude tak krutý osud, jak se dosud zdá,“ prozradil blíže.

A jak se mu hrálo takové vážné zranění? „No, já už jsem jednou měl zranění páteře, měl jsem kompresní odraženinu míšního nervu, dvě hodiny jsem necítil nohy a oni přesně nevěděli, co to může být. Bylo to opravdu nepříjemný, takže jsem si i díky této zkušenosti uměl lépe představit, co asi člověk prožívá. Jinak myslím, že se diváci mají na co těšit, bude to překvapivé. Nemůžu o tom moc říct, ale myslím si, že v seriálové produkci je to s úctou a ta forma prvorepublikového glancu je i něco, na co si myslím, že se dobře kouká,“ dodal sympatický herec.

A co je u něj ještě nového? „V září jsem nastoupil do angažmá v Dejvickém divadle, působím v Národním divadle a dneska jsem hrál na Jatkách 78, kde mám poměrně náročné akrobatické vystoupení. Taky hraju v Brně, společně s tátou, abychom se aspoň občas vídali, protože se máme rádi a jde nám to spolu,“ vyprávěl o své práci Vladimír.

„S tátou si jako lidi rozumíme, hraje se nám skvěle. Jsme dobří přátelé i rodina a to představení je i důkazem, že to hezky funguje i na jevišti,“ pochvaluje si hraní i vztah se svým otcem Bolkem Polívkou (69). ■