Známá zpěvačka šokovala svým přiznáním: Po sexu s prostitutkami si nebyla jistá svou sexualitou

Lily Allen Profimedia.cz

„Měla jsem v hlavě hlásek, který mi říkal, že jsem možná hledala na špatných místech. Nemasturbovala jsem a ani neměla sex s muži. Nepřitahovaly mě ženy, ale chtěla jsem zjistit, co ve mně je, a zkusit všechno,“ svěřila se v rozhovoru o pocitech, které ji pronásledovaly během turné v roce 2016 poté, co využila služeb placených společnic.

V té době se zpěvačce rozpadlo manželství se Samem Cooperem, se kterým má dvě dcery Ethel (6) a Marnie (5), a cítila se prý velmi osamělá. Všechny své pocity popsala do detailu v nedávno vydané knize My Thoughts Exactly, kde se mimo jiné zpovídá i ze závislosti na drogách nebo z poměrů s ženatými muži. Všechny tyto zkušenosti jsou však minulostí. Lily dnes pravidelně chodí na terapie a věnuje se kariéře a péči o dcery, které mají s Cooperem ve střídavé péči. ■