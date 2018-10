Bude bojovat proti plastikám a vyndaným žebrům! Česká kráska na světové soutěži sází jen na přírodní čtyřky a umělé řasy

Tereza Křivánková

A sázet bude na přirozenost. Zatímco většina dívek tam letí s řadou plastik, nejsou výjimkou ani vyjmutá žebra, Křivánková se to bude snažit umrkat umělými řasami. "Možná se jim bude líbit, že žádné plastiky nemám. Nemám vůbec nic. Vlasy budu mít svoje, žádné nastavené. Jediné, co vezu, jsou řasy, to je povinnost," řekla Super.cz Křivánková.

"Budu bojovat přirozeností. Nikdy jsem o plastice nepřemýšlela, párkrát jsem slyšela, že bych měla jít na plastiku nosu, zatím to v plánu není. Mám se ráda taková, jaká jsem," dodala na představení muzikálu Fantom opery, kam vítězky České Miss pozval producent František Janeček.

"Ohromující byly kostýmy a kulisy. To bylo neskutečné. Účinkující byli samozřejmě také skvělí. Celá opera byla krásná. Jsem nadšená," dodala Křivánková. ■