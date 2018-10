Bob Klepl zkolaboval a nedohrál představení. Divadlo herce brání a vyvrací spekulace o alkoholu

Bob Klepl nedohrál divadelní představení. Michaela Feuereislová

„Ze zdravotních důvodů jsme byli v pátek 28. září nuceni zrušit představení Vysavač. Náhradní termín je naplánován na 5. ledna 2019 od 15 hodin. Původní vstupenky platí beze změny, není nutné je vyměňovat. Pokud se vám lednový termín nehodí, máte možnost výměny vstupenek do 31. října 2018 v místě jejich zakoupení. Moc děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace,“ reagovalo divadlo na sociální síti bezprostředně po vzniku nepříjemné situace. Kromě náhradního termínu nabízí i vrácení peněz.

Co se stalo? Herec zřejmě z vyčerpání zkolaboval, dokonce musela být přivolaná záchranná služba, která Klepla stabilizovala. Převoz do nemocnice však odmítl a v doprovodu kolegyně odjel taxíkem domů. Někteří diváci s ním soucítili, jiní ovšem namítali, že za jeho kolapsem byl alkohol.

„Zdravotní důvody ....kulový! A náhradní termín taky dobrý... jsem v práci a dovolenou si opravdu vybírat kvůli tomu, že se pan Klepl nametl, opravdu nebudu...“ napsala na facebookové stránce divadla nespokojená divačka. A další si přisadila: „Údajně to nebyly zdravotní důvody. Byli tam moji rodiče, kterým jsme lístky koupili jako dárek, a prý byl pod vlivem alkoholu. Jestliže je to pravda, doufám, že mu dali v zachránce dýchnout a na příjmu vzali krev na toxikologii. Protože jestli to tak skutečně bylo, je to drzost posledního kalibru a měli byste se k tomu jako divadlo nějak postavit.“

Vedení divadla ovšem tyto spekulace rázně popírá. „Přivolaná záchranná služba alkohol vyloučila. Podle jejich vyjádření je zhoršený zdravotní stav způsoben přepracováním a vyčerpáním,“ uvedl mluvčí Studia DVA Tomáš Přenosil.

Věřme, že se Bob dá po zdravotní stránce co nejrychleji do pořádku. Už v pátek jej totiž čeká představení Líbánky na Jadranu. „Podle aktuálních informací, které máme k dispozici, budou všechna naplánovaná představení, ve kterých účinkuje Bob Klepl, odehraná beze změny,“ napsal Super.cz Přenosil.

Záchranka u Boba letos nezasahovala poprvé. V červenci měl herec nehodu na skútru, při níž si poranil hrudník. ■