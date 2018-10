Má to nejhorší za sebou? Představitelka Roziny z Ulice má za sebou drsnou fázi léčby!

Boj s vážnou chorobou nevzdává. Foto: Instagram A.Kadeřávkové

Kromě toho, že drží speciální dietu s názvem The Lyme Inflammation Diet, která se zaměřuje na odstranění všech zánětů v těle a obnovení funkce imunitního systému. Zároveň podstoupila velmi dlouhou padesátišestidenní kúru podávání antibiotik ve formě pilulek a infuzí. Tu má teď představitelka Roziny z nekonečného seriálu Ulice konečně za sebou.

„Svoje tělo už dva měsíce denně žilou dopuju čtyřmi druhy ATB a hrstí dalších léků. Držím ho od cukru, masa, obilovin, ovoce, mléčných výrobků a všeho dalšího, na co je zvyklý a co má rádo. Každej den společně s mým tělem aspoň hodinu cvičíme, hejbeme se, sprchujeme se ledovou vodou a taky dost poleháváme, protože občas fakt prostě nic jinýho nejde,” popsala průběh léčby herečka a dále uvedla, kde čerpá sílu. „Na poslední týden ATB pro mě bylo všechno už tak nesnesitelný, že jsem v Praze musela nechat všeho a s rodinou odjela pryč, na čerstvej vzduch do Slovenskejch hor.”

Ukončení nitrožilního podávání antibiotik bylo pro Aničku intenzivním zážitkem. „Dneska je neděle a já si vzala svoje poslední ATB. Když jsem si vytahovala tu poslední zavedenou jehlu z ruky a silně zamáčkla vpich kapesníkem, abych zastavila krvácení, vytryskly mi slzy,” svěřila se prostřednictvím Instagramu.

„Jsem tak moc vděčná svýmu tělu za to, že přes všechno, co do něj dopuju a čím ho zmáhám, a jak moc ho občas nesnáším za to, že “mě bolí”, se nedá a zvládne to. Že přes veškerou námahu, stres a nápor, který jsou mojí denní náplní, to dává. Dejchá, chodí a žije,” říká Anna Kadeřávková, která po téměř dvou měsících na antibiotikách zdatně zdolala výstup na nejvyšší horu Nízkých Tater a začíná s bylinnou léčbou. ■