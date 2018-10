Verešová zavzpomínala na zesnulého francouzského umělce: Rozdával elán všude kolem

Charles Aznavour navštívil Prahu letos v březnu. Profimedia.cz

„Určitě je to velká škoda a je mi líto, že jsme přišli o tak skvělého umělce. I přes svůj věk byl velice vitální a akční. Dokázal se těšit a užívat si života a rozdával elán všude kolem. Pokládám ho za jednu z největších osobností francouzského šansonu. Ne nadarmo byl označován za „francouzského Franka Sinatru“. Vždyť často zpíval o lásce,” uvedla modelka.

„Jsem ráda, že jsem měla tu možnost se s ním nejen osobně potkat, ale dokonce si s ním i popovídat o životě a poznat, jak skvělý člověk a umělec to byl. Je úžasné, co vše dokázal, měl chuť a sílu až do konce života tvořit, psát, skládat a užívat si života s radostí, ale i vlastní pokorou,” dodává Andrea Verešová. ■