Krainová svěřila svůj trik na věčnou krásu. Vlasy jí za rok povyrostly o dvacet čísel

Simona Krainová s Monikou Bagárovou Michaela Feuereislová

„V minulosti jsem hodně používala tekuté kolageny a pila jsem je. Díky tomu mi například zázračně rychle rostou vlasy a nehty. Ještě loni jsem měla ofinu, která mi za rok dorostla pod bradu. Je to pro mě jasný důkaz toho, že kolagen funguje,” říká Krainová.

Modelka by nyní prý ani nemusela podstupovat zahušťování vlasů. „Sama mám vlasy velmi husté. Když si sundám napletené prameny, tak to stále vypadá dobře. Mám problémy jen s délkou, protože vlivem mé profese mi moje vlasy neustále barví, kulmují, češou a jinak upravují a hodně se lámou,” vysvětluje kráska, která se s nadšením pustila do podnikání. „Hrozně mě to baví. Upřímně říkám, že už nechci být jen tváří nějakého produktu ’by Simona’, za který si budu brát peníze. Mám teď svou značku, kterou sama tvořím a sama financuji,” říká s nadšením Krainová, která věří, že stejně jako její slavnější australská kolegyně uspěje. ■