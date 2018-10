Na stydlivost rychle zapomněla: Sedmnáctiletá seriálová sexy zrzka provokovala jen v prádélku

Natálie Halouzková Foto: archiv FTV Prima

Mladičká herečka Natálie Halouzková je srovnávána se slavnější zrzkou Táňou Pauhofovou . A co se týče herectví, jistě by chtěla uspět stejně jako její starší a známější kolegyně.

Objevila se například ve filmu Všechno nebo nic a diváci ji vídají také v seriálu Krejzovi. Na své si přijdou především pánové, protože se v rámci děje ukázala v prádélku. Coby seriálová Aneta Vymešová si hrála na Kate Winslet z Titaniku, takže o podívanou bylo postaráno.

„Vzhledem k tomu, že už v šestém díle jsem měla malinko peprnější scénu, tak tohle natáčení už nebylo tak stresující,“ popisuje Natálie svoje scény, které odehrála jen ve spodním prádle. „V klidu jsem ale rozhodně nebyla. Nejvíc nervózní jsem byla ten den, kdy se to mělo natáčet. Tedy těsně před tím, ale pak když jsem přišla na plac a měla jasně daný úkol, nervozita zmizela. Nebyl na ni čas.“

Přesto ale v naprostém klidu seriálová Aneta nebyla. Přeci jen, když máte před celým štábem pochodovat jen v prádle, není to zrovna komfortní natáčení. „Myslím, že málokterá holka v mém věku by se cítila naprosto v pohodě před celým štábem. Musím ale říct, že všichni byli moc milí a dělali svou práci perfektně. Navíc, já mám svoje tělo ráda, i když nejsem prototyp hubené modelky,“ líčí svoji prozatím nejzajímavější scénu herečka a dodává, že takový typ scén určitě nepatří k jejím oblíbeným.

„Samozřejmě jsem se na začátku styděla, ale pak už na to není čas. Musíte to co nejlépe a nejrychleji natočit. Ve finále to nejhůř snášel asi můj přítel,“ připustila s lehkým úsměvem. ■