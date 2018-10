Jennifer Lopez se cítí jako superžena a je v nejlepší formě. Podívejte se na ty svaly!

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Táhne jí sice na padesátku, ale podle vlastních slov se cítí v nejlepší formě svého života. A nutno podotknout, že tak i vypadá. Nedávno sdílela fotku, na které zatíná své bicepsy a vypadá naprosto fantasticky.

„Po dnešní show se cítím jako superžena. Když jsem začala tento koloběh 15 show za 27 dní, říkala jsem si, že je to moc, ale slíbila jsem si, že místo toho, aby mě to zničilo, mě to posílí a na konci budu ještě silnější a v nejlepší formě. Občas jsem byla unavená, hodně jsem cestovala a musela jsem vměstnat cvičení, kam to jen šlo, ale teď jsme u konce. Mám z toho smíšené pocity, ale většinou se cítím jednoduše silná, šťastná a vděčná,“ svěřila se fanouškům na svém Instagramu.

Pokud se ptáte, jak ve svém věku zvládla 15 fyzicky velmi náročných vystoupení během 27 dní, její recept je vlastně jednoduchý. Není to jen tvrdá dřina, Jennifer jí zdravou stravu, nepije alkohol, nekouří, hodně spí a posiluje každý den. Díky tomu je na vrcholu své formy i kariéry! A zdaleka ještě nekončí. Jen tak dál, Jennifer, jen tak dál. ■